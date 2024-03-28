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Правкомиссия одобрила проект паспорта III этапа развития Восточного полигона РЖД

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия одобрила проект паспорта инвестиционного проекта строительства III этапа развития Восточного полигона ОАО "РЖД", правительство в ближайшее время его утвердит.

Решение принято по итогам заседания президиума правкомиссии по транспорту, сообщает сайт правительства.

Главная цель обсуждаемого инвестпроекта касается обеспечения развития провозной и пропускной способности БАМа и Транссиба до 2035 года, в том числе достижение провозной способности по итогам 2030 года в 210 млн тонн, по итогам 2032 года- 270 млн тонн.

Стоимость строительства III этапа Восточного полигона РЖД оценивается в 2,7 трлн рублей в текущих ценах. "Мы планируем до конца марта утвердить паспорт III этапа", - сообщал в феврале замминистра транспорта Валентин Иванов.

II этап строительства Восточного полигона должен быть завершен в 2024 году.

Инвестпрограмма РЖД на 2024 год была утверждена в объеме 1 275,4 млрд рублей, в том числе инвестиции в развитие инфраструктуры Восточного полигона заложены на уровне 366 млрд рублей.

правительство Транссиб БАМ РЖД Валентин Иванов Восточный полигон Минтранс
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