Самовыдвиженец Баташев заявил, что выходит из борьбы за пост президента РФ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Самовыдвиженец, экоактивист Анатолий Баташев сообщил, что выходит из предвыборной гонки, поскольку не успел собрать необходимое количество подписей для регистрации кандидатом на президентских выборов.

"В этот цикл 2024 года я не иду дальше. Мы проделали колоссальную работу, мы сделали невозможное, никто из "зеленых" политиков так высоко еще не забирался, я первый "зеленый" кандидат в истории, кто баллотируется на выборах президента РФ", - сказал Баташев журналистам.

Он напомнил, что в текущую среду истекает срок подачи документов и подписей для регистрации кандидатов на выборах.

"Сегодня дедлайн, последний день подачи документов, мы не готовы", - сообщил он.

Ранее с выборов снялись Андрей Богданов и Сергей Бабурин.

В 18:00 (по московскому времени) 31 января в Центризбиркоме России истекает срок приема подписных листов, собранных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на должность президента РФ.

В частности, в поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7 тыс. 500 подписей.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней – с 15 по 17 марта текущего года.