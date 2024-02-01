Основатель Baring Vostok Калви признал вину и получил сокращение условного срока

Основатель Baring Vostok Майкл Калви Фото: РБК/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Основатель инвестиционной компании Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви признал вину по уголовному делу о хищении 2,5 млрд руб. банка "Восточный", назначенный ему условный срок был сокращен на два месяца, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции.

"Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции с учетом дополнительно установленных смягчающих обстоятельств, полного признания вины, раскаяния в содеянном смягчила Калви наказание в виде лишения свободы на два месяца - до четырех лет четырех месяцев условно", - сообщили агентству в суде по итогу рассмотрения кассационной жалобы защиты Калви на судебные решения по его делу.

Мещанский суд Москвы 6 августа 2021 года приговорил Калви к 5,5 годам лишения свободы условно за растрату, в 2022 году Мосгорсуд смягчил наказание до 4,5 лет с испытательным сроком четыре года.

Ни на следствии, ни в ходе судебного процесса Калви не признавал вину.

Как сообщалось ранее, Калви уехал из России.

Помимо Калви по делу были осуждены еще шесть человек - коллеги бизнесмена, которым также были назначены условные сроки. Они не обжаловали приговор в кассационном инстанции.

Фигуранты были признаны виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Суть обвинения

Согласно фабуле дела, в 2015 году Калви и другие фигуранты организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольному им ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств на общую сумму более 2,5 млрд руб.

В результате перечисления денежных средств ПКБ подсудимые получили право на распоряжение заемными средствами, которые в итоге были похищены после их перевода в собственность кипрской компании Balakus, установило следствие.

Обязательства перед "Восточным" были погашены ПКБ через отступное соглашение с передачей банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), реальная стоимость которых, по версии обвинения, составляла 254 млн руб.

В итоге, по версии следствия и суда, фигуранты нанесли банку ущерб на общую сумму в 2,5 млрд рублей.

Никто из фигурантов не признал вину в ходе процесса в суде первой инстанции.

Калви утверждал, что кредиты ПКБ были использованы по просьбе банка для погашения забалансовых обязательств "Восточного" перед кипрской компанией BrokerCreditService на 2,5 млрд руб., обеспеченных евробондами на 5 млрд руб.

Кроме того, Калви настаивал, что стоимость пакета спорных акций IFTG, переданных банку по отступному соглашению, по разным оценкам составляла сумму, существенно превышающую кредитные обязательства ПКБ.

В конце 2020 года ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получил 2,5 млрд руб. - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба - и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела.

Калви после вынесения приговора заявил, что "суд, к сожалению, не стал или не смог разобраться в сути дела" и что "быть осужденным за преступление, которого не было, - это просто возмутительно".