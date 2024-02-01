Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Кремль предупредил о попытках США переложить на Европу бремя финпомощи Украине

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон будет пытаться переложить финансовое бремя поддержки Киева на плечи европейских налогоплательщиков, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал экстренный саммит Евросоюза в Брюсселе, на котором будет обсуждаться возможное выделение дополнительной финансовой помощи Украине.

"Мы понимаем, что Киев продолжает испытывать проблемы. И проблемы также испытывает и коллективный Запад. Здесь сейчас очевидно, что будет процесс попытки переложить финансовое бремя вот этой поддержки киевского режима Вашингтоном на плечи европейских налогоплательщиков", - сказал Песков.

По словам Пескова, в Кремле отслеживают всю информацию об этом мероприятии: "Будем наблюдать за процессом принятия решений".

Дмитрий Песков Евросоюз США Кремль Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Адвокат опроверг информацию суда о признании вины Майклом Калви

Кремль не в курсе подробностей задержания в Лондоне экс-губернатора Севастополя

Песков сообщил об обсуждении с Турцией обслуживания россиян турецкими банками

Песков сообщил об обсуждении с Турцией обслуживания россиян турецкими банками

СКР подтвердил, что Ил-76 под Белгородом был сбит ракетой комплекса Patriot

Основатель Baring Vostok Калви признал вину и получил сокращение условного срока

Основатель Baring Vostok Калви признал вину и получил сокращение условного срока

Росспецмаш отметил замедление роста выпуска и продажи сельхозтехники в России

Минцифры обещает обнародовать результаты расследования причин сбоя в зоне .ru

В РФ запретили ввозить корма для животных с сербского предприятия Farmina

В РФ запретили ввозить корма для животных с сербского предприятия Farmina

Порядка 15 млрд руб. штрафов ГИБДД взыскали судебные приставы в 2023 году

Порядка 15 млрд руб. штрафов ГИБДД взыскали судебные приставы в 2023 году

Что произошло за день: среда, 31 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });