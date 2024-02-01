Кремль предупредил о попытках США переложить на Европу бремя финпомощи Украине

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон будет пытаться переложить финансовое бремя поддержки Киева на плечи европейских налогоплательщиков, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал экстренный саммит Евросоюза в Брюсселе, на котором будет обсуждаться возможное выделение дополнительной финансовой помощи Украине.

"Мы понимаем, что Киев продолжает испытывать проблемы. И проблемы также испытывает и коллективный Запад. Здесь сейчас очевидно, что будет процесс попытки переложить финансовое бремя вот этой поддержки киевского режима Вашингтоном на плечи европейских налогоплательщиков", - сказал Песков.

По словам Пескова, в Кремле отслеживают всю информацию об этом мероприятии: "Будем наблюдать за процессом принятия решений".