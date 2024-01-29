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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

ЕС изучает требования Венгрии ужесточить контроль над средствами для Украины

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Евросоюз рассматривает возможность удовлетворить требования Будапешта об ужесточении контроля над предложенным пакетом помощи Украине в размере 50 млрд евро, чтобы не допустить очередного вето Венгрии на этот пакет, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

В ЕС обсуждают варианты использования выделяемой помощи которые не включали бы применение вето с венгерской стороны, сказали они агентству.

Ранее Financial Times сообщила о конфиденциальном плане, в котором Брюссель изложил стратегию, предусматривающую использование экономических проблем Венгрии в качестве рычага давления на Будапешт в том случае, если венгерские власти будут блокировать выделение помощи Украине.

Впоследствии представители ЕС опровергли сообщения о планах оказать экономическое давление на Венгрию и назвали документ, о котором писала FT, справочной информацией секретариата Евросовета, которая не отражает статуса проходящих переговоров и в которой нет какого-либо плана по Венрии.

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил FT, что его страна не поддастся давлению.

В целях достижения компромисса Будапешт 27 января направил новое предложение Брюсселю, указав, что Венгрия в принципе открыта для использования бюджета ЕС для помощи Украине, если соответствующее соглашение будет предусматривать положения, которые дадут возможность пересматривать решение.

На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что Венгрия планирует снять возражения против создания ЕС фонда военной помощи Украине в размере 5 млрд евро.

В прошлом месяце Будапешт наложил вето на пакет помощи Киеву в размере 50 млрд евро, который предусматривает финансирование до 2027 года. Согласно позиции Венгрии, она сможет одобрить такое финансирование лишь в случае, если решение о нем можно будет каждый год пересматривать. Теперь странам ЕС нужно определиться, пойдут ли они на требования Будапешта: венгерский премьер Виктор Орбан настаивает на праве применять вето каждый год, но подавляющее большинство членов ЕС отвергают это предложение.

Орбан заявлял, что помощь ЕС Украине не должна вредить бюджету Евросоюза. По его словам, выделение любых финансовых средств для Украины нужно отделить от бюджета ЕС.

Венгрия и ранее выступала против планов по предоставлению 50 млрд евро Киеву из бюджета ЕС. Лидеры союза собираются провести 1 февраля специальный саммит, на котором обсудят этот вопрос.

Венгрия Виктор Орбан Евросоюз Украина
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