Венгрия согласна на компромисс по помощи Киеву, если утверждать ее ежегодно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Венгрия согласна на выделение помощи Украине, если в ЕС будут утверждать ее ежегодно, а не сразу на четыре года, как это предлагают сейчас, заявил во вторник венгерский премьер Виктор Орбан.

"Мы решили сделать компромиссное предложение. Мы не согласны изменять бюджет. Мы не согласны с тем, что мы должны выделить огромную сумму в 50 млрд евро. Мы не согласны с тем, чтобы согласовать ее сразу на четыре года", - сказал Орбан в интервью изданию Le Point.

"Но Венгрия готова участвовать в решении 27 стран ЕС, если вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, продолжать выделять деньги или нет", - подчеркнул он.

По его словам, "мы не знаем, что произойдет на Украине даже в ближайшие три-четыре месяца", и потому неправильно принимать решение о финансировании помощи сразу на несколько лет.

Кроме того, Орбан указал, что есть еще ряд причин, из-за которые Будапешт не видит смысла согласовать 50 млрд евро сразу на четыре года.

"Никто не знает, будут ли американцы участвовать в этом (финансировании Украины - ИФ)", - сказал он, упомянув выборы в США в ноябре этого года.

"И откуда эта цифра? Почему ровно 50 млрд евро? Мы точно не знаем, откуда взялась именно эта сумма", - отметил Орбан.

Он заявил, что понимает украинцев и их желание "иметь гарантию в виде огромной суммы на как можно более долгий период". "Но мы в Европе страдаем все больше от плохих экономических показателей, эти деньги были бы очень полезны европейским гражданам - французам, немцам, венграм, полякам", - продолжил он.

Орбан также повторил, что "нет военного решения" ситуации на Украине, а единственный возможный вариант - урегулирование дипломатическим путем. "Нам не нравится эскалация военных действий, мы не считаем, что решение нужно искать на поле боя, нам не нравится это предложение", - сказал он.

В прошлом месяце Будапешт наложил вето на пакет помощи Киеву в размере 50 млрд евро, который предусматривает финансирование до 2027 года.

Орбан заявлял, что помощь ЕС Украине не должна вредить бюджету Евросоюза. По его словам, выделение любых финансовых средств для Украины нужно отделить от бюджета ЕС.

Венгрия и ранее выступала против планов предоставить 50 млрд евро Киеву из бюджета ЕС. Лидеры союза собираются провести 1 февраля специальный саммит, на котором обсудят этот вопрос.