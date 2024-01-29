В руководстве ЕС отрицают планы экономического давления на Венгрию

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Евросоюзе опровергают публикацию о том, что ЕС планирует оказать экономическое давление на Венгрию в случае, если Будапешт заблокирует новый пакет помощи Киеву. Об этом пишет The Independent со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

"Документ, на который ссылается Financial Times в своей статье, это справочная информация, написанная секретариатом Европейского совета под свою ответственность, и описывающая состояние венгерской экономики, - сказал он. - Этот документ не отражает статус проходящих переговоров. В этой справке не говорится об определенном плане, который бы имел отношение к долгосрочному бюджету ЕС, также в нем не говорится ни о каком-либо плане по Венгрии".

FT сообщила о конфиденциальном плане, в котором Брюссель изложил стратегию, предусматривающую использование экономических проблем Венгрии в качестве рычага давления на Будапешт в том случае, если венгерские власти будут блокировать выделение помощи Украине.

В плане подчеркивается, что "в случае отсутствия соглашения на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят, что в свете неконструктивного поведения премьер-министра Венгрии (...) они не могут себе даже представить", что средства ЕС передадут Будапешту.

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил FT, что его страна не поддается давлению. По его словам, "Венгрия не устанавливает связи между поддержкой Украины и доступом к фондам ЕС и отвергает попытки других сторон сделать это".

В целях достижения компромисса Будапешт 27 января направил новое предложение Брюсселю, указав, что Венгрия в принципе открыта для использования бюджета ЕС для помощи Украине, если соответствующее соглашение будет предусматривать положения, которые дадут возможность пересматривать решение.

На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Венгрия планирует снять возражения против создания ЕС фонда военной помощи Украине в размере 5 млрд евро. Также на встрече ЕС в среду планируют обсудить сделку по более крупному пакету финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро.

В декабре Будапешт наложил вето на пакет помощи Киеву в размере 50 млрд евро, который предусматривает финансирование до 2027 года. Венгрия сможет одобрить такое финансирование лишь в случае, если решение о нем можно будет каждый год пересматривать. Теперь странам ЕС нужно определиться, пойдут ли они на требования Будапешта: венгерский премьер Виктор Орбан настаивает на праве применять вето каждый год, но подавляющее большинство членов ЕС отвергают это предложение.

Орбан заявлял, что помощь ЕС Украине не должна вредить бюджету Евросоюза. По его словам, выделение любых финансовых средств для Украины нужно отделить от бюджета ЕС.

Венгрия и ранее выступала против планов по предоставлению 50 млрд евро Киеву из бюджета ЕС. Лидеры союза собираются провести 1 февраля специальный саммит, на котором обсудят этот вопрос.