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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Путин заявил о высокой востребованности ЗРК "Панцирь" на международных рынках

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Зенитные ракетные комплексы российского производства "Панцирь-С1" продаются "нарасхват" на международных рынках, заявил на встрече с участниками форума "Все для Победы!" президент Владимир Путин.

"Панцири" в высшей степени востребованы. Надо сказать, что они пользуются большой популярностью на международных рынках вооружений. Нарасхват, как горячие пирожки, только давай", - сказал он.

В 2023 году, как он напомнил, Россия "прилично" поставила военного оборудования, "как ни странно, и на мировые рынки": на миллиарды долларов.

"Но они (ЗРК "Панцирь" - ИФ), конечно, нужны нам сегодня для того, чтобы прикрывать и гражданские объекты, инфраструктуру, потому что (...) эта власть (украинская - ИФ) бьет по гражданским объектам, их прикрывать нужно, и границу надо прикрывать", - сказал Путин.

"Панцирь" - современный зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех"). Комплекс стоит на вооружении российской армии и поставляется на экспорт.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Ростех ЗРК Панцирь-С
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