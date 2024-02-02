Путин заявил о пятикратном наращивании поставок танков в войска

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Поставки танков в войска с начала СВО увеличились в пять раз, а гособоронзаказ выполняется почти на 100%, заявил на форуме "Все для победы!" президент Владимир Путин.

"Отмечу, что с начала спецоперации значительно увеличились поставки в войска беспилотников разных типов и артиллерийских боеприпасов, по средствам индивидуальной защиты увеличение произошло в девять раз, (...) по танкам - в пять раз, это - приличный показатель, по БМП и бронетранспортерам - в 3,5 раз", - сказал он.

"Выполнение ГОЗ сейчас идет практически на уровне 100%", - добавил президент.

Ранее в этот день, общаясь с участниками форума, он сообщил, что производство бронезащиты для участников СВО увеличено в десять раз, обмундирования - в 2,5 раза, увеличилось производство и бронетехники, других средств ведения вооруженной борьбы, авиационных средств, ракетной техники, в том числе и высокоточной, отметил он.