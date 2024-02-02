Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Путин заявил о пятикратном наращивании поставок танков в войска

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Поставки танков в войска с начала СВО увеличились в пять раз, а гособоронзаказ выполняется почти на 100%, заявил на форуме "Все для победы!" президент Владимир Путин.

"Отмечу, что с начала спецоперации значительно увеличились поставки в войска беспилотников разных типов и артиллерийских боеприпасов, по средствам индивидуальной защиты увеличение произошло в девять раз, (...) по танкам - в пять раз, это - приличный показатель, по БМП и бронетранспортерам - в 3,5 раз", - сказал он.

"Выполнение ГОЗ сейчас идет практически на уровне 100%", - добавил президент.

Ранее в этот день, общаясь с участниками форума, он сообщил, что производство бронезащиты для участников СВО увеличено в десять раз, обмундирования - в 2,5 раза, увеличилось производство и бронетехники, других средств ведения вооруженной борьбы, авиационных средств, ракетной техники, в том числе и высокоточной, отметил он.

Владимир Путин СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В розыск объявлен еще один адвокат Навального - Федулов

Суд удовлетворил иск к бывшему владельцу электрозавода "Исеть" на 690 млн рублей

В Думе предложили заменить реальные сроки за экономические преступления штрафами

Туроператоры предложили отменить визы для туристов из Китая

Туроператоры предложили отменить визы для туристов из Китая

Адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск в РФ

Жителей Крыма и Кубани предупредили об опасной погоде

Жителей Крыма и Кубани предупредили об опасной погоде

Десять крупнейших девелоперов строят почти 20% жилья в РФ

Десять крупнейших девелоперов строят почти 20% жилья в РФ

В России увеличат набор в летные школы ВКС

На уроках труда в школах девочек и мальчиков не будут делить на разные группы

На уроках труда в школах девочек и мальчиков не будут делить на разные группы

ФАС возбудила на топливном рынке 28 антимонопольных дел в 19 регионах РФ

ФАС возбудила на топливном рынке 28 антимонопольных дел в 19 регионах РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });