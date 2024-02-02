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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Путин отметил превосходство российского новейшего вооружения над иностранным

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российское новейшее вооружение превосходит зарубежные аналоги, заявил встрече с участниками форума "Все для Победы!" президент Владимир Путин.

"Для того, чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события, успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагирует, причем не только находит возможность их подавлять, но делает свои, более эффективные средства", - сказал он.

По его словам, тот, кто быстрее это делает, тот и побеждает.

"Вот это сегодняшняя особенность ведения вооруженной борьбы. И наша оборонка демонстрирует здесь очень хорошие и темпы, и качество работы. Конечно, если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени, в чем-то оно уступает. Кстати говоря, не всегда. А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят, это очевидный факт", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что производство увеличилось практически по всей номенклатуре, а качество и количество обеспечивается хорошими и нужными темпами.

"Это то, что делает наша оборонка. И я знаю, (...) что люди напряженно работают на предприятиях, но если надо, выезжают прямо в зону боевых действий, прямо на передовую и смотрят на месте, что и как работает, вносят соответствующие коррективы", - сказал глава государства, назвав это проявлением проявление героизма.

По его данным, за последние полтора года в оборонной промышленности созданы 520 тысяч новых рабочих мест. "Это ведь не просто люди пришли и зарплату получают, а все работают, причем работают напряженно, работают в две, а в некоторых местах и в три смены", - отметил он.

Владимир Путин
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