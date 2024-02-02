Иноагентом признан правозащитник Олег Орлов

Олег Орлов Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами шесть человек, в том числе правозащитника Олега Орлова, бывшего члена правления ликвидированного общества "Международный "Мемориал" (признано в России иноагентом).

Также в перечень попали новосибирский депутат Антон Картавин, директор ликвидированного фонда "Викимедиа.ру" психолог Станислав Козловский, Никита Соколов, Сергей Степанов и активист Михаил Чимаров. Из них, по информации министерства, за границей проживает только Степанов.

По сведениям Минюста, Олег Орлов выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Также он участвовал в создании "для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов" и является членом организации, включенной в реестр иностранных агентов.

Картавину Минюст вменил распространение фейков о решениях и политике российских властей, а также участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Козловскому также вменяют участие в создании контента иностранных агентов, а также взаимодействие "с иностранными информационными площадками, деятельность одной из которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".

Соколов выступал против СВО, участвовал в создании контента иностранных агентов, "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами" и распространял фейки о российских властях, считает Минюст.

Степанов также вменяют распространение фейков о российских властях, выступления против СВО и взаимодействие "с лицами, включенными в реестр иностранных агентов". "Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Участвует в деятельности иностранного юридического лица, проживает за пределами Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе.

Чимарову, кроме выступления против СВО и распространения фейков о российских властях, вменяют пропаганду ЛГБТ-отношений и участие в распространении контента иноагентов.