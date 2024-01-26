Иноагентами признаны Максим Трудолюбов и Дмитрий Потапенко

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами предпринимателя Дмитрия Потапенко, журналиста Максима Трудолюбова и издание "Вот так".

По данным министерства, Потапенко участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Также ему вменяют участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Трудолюбов, по сведениям Минюста, сотрудничал с иностранными организациями, признанными в России нежелательными, а также выступал против СВО. Еще ему вменяют распространение недостоверных сведений ради формирования негативного образа России и ее армии, участие в создании и распространении контента иностранных агентов. Он проживает за пределами Российской Федерации, проинформировало министерство.

"Проект "Вот так" распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против специальной военной операции на Украине. Учредителем проекта является иностранная медиакорпорация", - сказано в пресс-релизе.