В Волгограде ликвидировали возгорание нефтепродуктов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели полностью потушили пожар нефтепродуктов в Волгограде, сообщает региональный главк МЧС.

"7:55, пожарно-спасательные расчеты Волгоградского местного пожарно-спасательного гарнизона полностью ликвидировали пожар розлива нефтепродуктов в Красноармейском районе г. Волгограда", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что никто не погиб и не пострадал, причины возгорания устанавливаются.

Пожар произошел в субботу утром, огонь охватил 300 кв. м.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате падения сбитого над регионом беспилотника начался пожар на Волгоградском НПЗ.

В свою очередь, Минобороны РФ заявило, что в ночь на субботу над областью было нейтрализовано два украинских БПЛА.