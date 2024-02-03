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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Минобороны РФ заявило о нейтрализации семи беспилотников ВСУ за ночь

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на субботу семь украинских беспилотников над Белгородской, Волгоградской и Ростовской областями, сообщает Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей", - говорится в сообщении.

Ранее о поражении дронов ВСУ сообщили губернаторы Воронежской, Белгородской и Ростовской областей. Кроме того, попадание украинского беспилотника вызвало пожар на Волгоградском нефтезаводе.

Минобороны РФ Белгород Ростов
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