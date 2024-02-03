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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Пять районов Белгородской области обстреляны ВСУ за сутки

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в субботу в своем телеграм-канале об ударах, нанесенных ВСУ по территории региона за минувшие сутки.

По его данным, наибольшее число обстрелов пришлось на Белгородский район.

Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 5 артиллерийских снарядов. В селах Наумовка и Красный Хутор противник атаковал с помощью дронов-камикадзе - по одному в каждом селе. Над селами Соломино и Мясоедово системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.

В Грайворонском городском округе в селе Пороз с БПЛА сброшено взрывное устройство. "Пострадавших нет. В результате взрыва поврежден экскаватор", - сообщил Гладков.

В Краснояружском районе под минометный обстрел попало село Графовка - зафиксировано четыре прилета. По данным губернатора, никто не пострадал. В результате обстрела различные разрушения выявлены в четырех частных домовладениях. Повреждены линии электропередачи и газоснабжения. Гладков добавил, что в настоящий момент повреждения газопровода устранены, электроснабжение восстановлено.

Новооскольском городском округе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КАМАЗ. Пострадавших нет", - сообщил глава региона.

В Ракитянском районе на территории Илек-Кошарского сельского поселения системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Как отметил губернатор, "обошлось без последствий на земле".

Белгородская область Вячеслав Гладков
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