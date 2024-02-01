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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Шесть украинских БПЛА перехвачено над Белгородской и Воронежской областями

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре дрона над Белгородской областью и два над Воронежской, заявило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (4 БпЛА) и Воронежской (2 БпЛА) областей", - говорится в сообщении.

По данным военных, беспилотники были уничтожены около 06:30 мск

Ранее ведомство сообщало об уничтожении пяти беспилотников над Белгородской и Курской областями.

Минобороны РФ Белгородская область Воронежская область
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