Шесть украинских БПЛА перехвачено над Белгородской и Воронежской областями

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре дрона над Белгородской областью и два над Воронежской, заявило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (4 БпЛА) и Воронежской (2 БпЛА) областей", - говорится в сообщении.

По данным военных, беспилотники были уничтожены около 06:30 мск

Ранее ведомство сообщало об уничтожении пяти беспилотников над Белгородской и Курской областями.