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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

МЧС РФ сообщает о 20 погибших после удара ВСУ по Лисичанску

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате обрушения двухэтажного дома в Лисичанске из-за обстрела ВСУ выросло до 20 человек, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Тела 20 погибших извлечены сотрудниками МЧС из-под завалов в Лисичанске после обстрела", - говорится в сообщении.

В субботу Лисичанск подвергся массированному обстрелу со стороны Украины, обрушился двухэтажный дом с пекарней внутри. Ранее сообщалось о 15 жертвах удара ВСУ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от профильных международных организаций осуждения атаки Киева по Лисичанску.

"Россия проинформирует международные организации. (...) Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения", - отмечается в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лисичанск ЛНР МЧС РФ
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