В результате украинского удара по Лисичанску погибли 15 человек

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - До 15 человек увеличилось число погибших в результате обрушения двухэтажного дома в Лисичанске после обстрела ВСУ, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Поисково-спасательные работы продолжаются. На данный момент из-под завалов извлечены тела 15 погибших", - говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от профильных международных организаций осуждения атаки Киева по Лисичанску.

"Россия проинформирует международные организации. (...) Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения", - отмечается в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В субботу Лисичанск подвергся массированному обстрелу со стороны Украины, обрушился двухэтажный дом. Ранее сообщалось, что в результате обстрела погибли 11 человек.