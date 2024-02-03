Пасечник сообщил о людях под завалами после обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли удар по пекарне в городе Лисичанск Луганской народной республики, под завалами могут оставаться несколько десятков мирных жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся мирные люди", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По его словам, в результате удара три человека госпитализированы, а под завалами могут оставаться "еще несколько десятков мирных жителей".

Пасечник сообщил, что на месте работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. Как написал глава ЛНР, "с помощью спецтехники осуществляются попытки спасти пострадавших".