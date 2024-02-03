Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Пасечник сообщил о людях под завалами после обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли удар по пекарне в городе Лисичанск Луганской народной республики, под завалами могут оставаться несколько десятков мирных жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся мирные люди", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По его словам, в результате удара три человека госпитализированы, а под завалами могут оставаться "еще несколько десятков мирных жителей".

Пасечник сообщил, что на месте работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. Как написал глава ЛНР, "с помощью спецтехники осуществляются попытки спасти пострадавших".

Лисичанск ЛНР Леонид Пасечник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"ЛУКОЙЛ" сообщил о штатной работе волгоградского НПЗ

В Кремле отметили сохраняющееся враждебное отношение США к России

В Кремле отметили сохраняющееся враждебное отношение США к России

Быть ли каскаду ГЭС на Селенге?

Быть ли каскаду ГЭС на Селенге?

В Волгограде ликвидировали возгорание нефтепродуктов

Нефтепродукты горят на площади 300 кв. м в Волгограде

Силы ПВО сбили украинский дрон на подлете к Воронежу

Россельхознадзор за год выявил несоответствия в 4,4% зарубежных кормов для животных

Иноагентом признан правозащитник Олег Орлов

Иноагентом признан правозащитник Олег Орлов

Что произошло за день: пятница, 2 февраля

Турецкий строительный подрядчик Ronesans объявил об уходе из России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });