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Акции "Яндекса" упали на 9,3% на корпоративных новостях

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Акции "Яндекса" упали в начале торгов на Московской бирже в понедельник на 9,3% (до 2870 рублей за штуку) на корпоративных новостях.

Ранее Yandex N.V., головная компания "Яндекса", сообщила, что договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.

Параметры сделки учитывают стандартное требование российских властей при продаже активов нерезидентами о дисконте не менее 50% к рынку. Средневзвешенная рыночная капитализация Yandex N.V. за три месяца, закончившиеся 31 января, составила порядка $10,2 млрд (918 млрд рублей), а активы, включенные в сделку, генерировали больше 95% выручки группы за 9 месяцев 2023 года, поясняет "Яндекс".

Предполагается, что сделка будет оплачена комбинацией акций и денег, при этом кэш составит не менее 50%. Таким образом, продавец получит эквивалент как минимум 230 млрд рублей в китайских юанях и до 176 млн акций класса "А" Yandex N.V. В сообщении отмечается, что акциями Yandex N.V. для оплаты сделки покупатель либо уже владеет, либо приобретет их.

В результате сделки головной компанией "Яндекса" станет недавно зарегистрированное МКАО (в январе юрлицо получило 99,999% ООО "Яндекс").

При этом основным владельцем МКАО станет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Помимо менеджмента, совладельцами станут структуры "ЛУКОЙЛа", экс-зампреда "Газпрома" Александра Рязанова, основателя LETA Capital Александра Чачаева и гендиректора "Инфинитума" Павла Прасса.

Yandex N.V. планирует использовать часть вырученных денег на развитие международных бизнесов и стартапов, которые он сохраняет за собой по итогам сделки, основная часть средств будет возвращена акционерам компании, как ожидается, через выкуп акций.

Яндекс Yandex Московская биржа
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