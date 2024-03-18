Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

ФСБ сообщила о задержании в Крыму женщины, готовившей теракт на железной дороге

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Крыму задержана женщина, подозреваемая в подготовке теракта на железной дороге по заданию украинских спецслужб, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник.

"В результате проведенных мероприятий в Симферополе задержана гражданка России, 1999 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК "Крымская железная дорога" с целью нарушения военных перевозок", - сообщили в ЦОС.

У задержанной изъяты самодельные зажигательные устройства и "средства связи, содержащие переписку с украинским координатором, в которой обсуждалось планируемое преступление", заявили в спецслужбе.

Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (подготовка теракта).

"Также документируется причастность фигурантки к государственной измене в соответствии со ст. 275 УК России, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - добавили в ФСБ.

ФСБ Крым Симферополь Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Памфилова заявила, что Путин побеждает на выборах с рекордным результатом

ЦИК сообщил о рекордной явке на выборах президента РФ

ЦИК сообщил о рекордной явке на выборах президента РФ

Матвиенко предложила ужесточить наказание за попытки помешать голосованию

Матвиенко предложила ужесточить наказание за попытки помешать голосованию

Суд арестовал имущество акционера Freedom Holding Турлова и других лиц на 19 млн евро и $2 млн

Лавина сошла на группу туристов на Камчатке, двое пропали без вести

Рубль растет на старте торгов к доллару и юаню на фоне преобладающего позитива

Рубль растет на старте торгов к доллару и юаню на фоне преобладающего позитива

Путин побеждает на выборах президента с 87,34% голосов после обработки 98% протоколов

Путин побеждает на выборах президента с 87,34% голосов после обработки 98% протоколов

У православных наступил Великий пост

У православных наступил Великий пост

Путин назвал смерть Навального печальным событием

Путин среди основных задач нового срока назвал продолжение СВО и укрепление ВС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });