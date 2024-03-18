ФСБ сообщила о задержании в Крыму женщины, готовившей теракт на железной дороге

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Крыму задержана женщина, подозреваемая в подготовке теракта на железной дороге по заданию украинских спецслужб, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник.

"В результате проведенных мероприятий в Симферополе задержана гражданка России, 1999 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК "Крымская железная дорога" с целью нарушения военных перевозок", - сообщили в ЦОС.

У задержанной изъяты самодельные зажигательные устройства и "средства связи, содержащие переписку с украинским координатором, в которой обсуждалось планируемое преступление", заявили в спецслужбе.

Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (подготовка теракта).

"Также документируется причастность фигурантки к государственной измене в соответствии со ст. 275 УК России, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - добавили в ФСБ.