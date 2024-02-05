Банк России настаивает на полном раскрытии экспортерами информации

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Банк России отказался повысить уровень выручки для включения экспортеров в перечень отчитывающихся компаний, настаивает на полном раскрытии юрлицами из этого списка информации, следует из замечаний и предложений к двум проектам указаний ЦБ.

Регулятор в декабре 2023 года опубликовал проект нормативного акта, по которому список экспортеров, представляющих Банку России информацию об активах и обязательствах, должен вырасти вдвое. В этот перечень предлагается включить компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превышала $1 млрд.

Одно из предложений - заменить $1 млрд на $2 млрд. ЦБ его не поддержал. "Снижение критериев предусмотрено в целях расширения охвата мониторинга для своевременного выявления потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка", - отметил регулятор.

ЦБ ранее также разместил проект указания, устанавливающий для крупнейших экспортеров состав, форму, сроки и порядок представления данных. В частности, компании должны будут направлять информацию не только об активах и обязательствах в иностранной валюте, но и об остатках на рублевых счетах в иностранных банках, а также о задолженности в рублях перед нерезидентами. Срок представления информации планировалось сохранить - не более 15 рабочих дней с окончания отчетного месяца.

Сейчас Банк России учел замечания и решил срок предоставлении информации дифференцировать и увеличить. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности должна будет представляться на ежеквартальной основе (не позднее 30 рабочих дней после окончания отчетного квартала); иная информация - на ежемесячной основе (не позднее 20 рабочих дней после окончания отчетного месяца).

Банку России предложили сократить раскрытие детальной чувствительной информации о периметре и формах, странах регистрации, уточнить только факт предоставления сводных данных по периметру компании. ЦБ напомнил, что перечень экспортеров публиковаться не будет, регулятор будет уведомлять компании о включении в этот список в индивидуальном порядке. Банк России также подчеркнул, что обязан обеспечивать конфиденциальность получаемой информации, не имеет права передавать ее третьим лицам. Поэтому ЦБ не видит рисков в получении детальной информации.

"Детализация и раскрытие полной информации, предусмотренной формой в приложении к проекту, представляется необходимой в целях оценки равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также своевременного выявления потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка, на фоне реализующихся геополитических рисков", - отметил ЦБ.