Суд в Москве заочно арестовал экс-советника офиса Зеленского Арестовича

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего советника по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексея Арестовича по обвинению в призывах к терроризму и распространении фейков о ВС РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Арестовича судом избрана мера пресечения сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции в РФ", - отметили в пресс-службе.

По данным суда, Арестовичу заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.

Дело в отношении Арестовича связано с его публичными высказываниями.

На Украине в отношении Арестовича также возбуждено несколько уголовных производств. В настоящее время он находится за границей.

В мае прошлого года Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.