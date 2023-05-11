Экс-советник офиса Зеленского Арестович и актер Смольянинов внесены в список экстремистов

Актер Артур Смольянинов Фото: Александра Краснова/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича и актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом) в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга в четверг.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.

В начале года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить против Смольянинова уголовное дело из-за его интервью с высказываниями против РФ.