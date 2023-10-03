Экс-советник офиса украинского президента Арестович объявлен в розыск в России
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В МВД России объявили в розыск бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича.
Соответствующая карточка с данными Арестовича размещена в базе данных розыска министерства во вторник.
Отмечается, что Алексей Николаевич Арестович, украинец, 1975 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.
Других подробностей в МВД не приводят.
Ранее в мае 2023 года Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или террору.