Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Экс-советник офиса украинского президента Арестович объявлен в розыск в России

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В МВД России объявили в розыск бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Соответствующая карточка с данными Арестовича размещена в базе данных розыска министерства во вторник.

Отмечается, что Алексей Николаевич Арестович, украинец, 1975 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.

Других подробностей в МВД не приводят.

Ранее в мае 2023 года Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или террору.

МВД Украина Алексей Арестович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил о новых вопросах к Еревану из-за ратификации Римского статута

Шойгу заявил, что в Генштабе нет планов по дополнительной мобилизации

Шойгу заявил, что в Генштабе нет планов по дополнительной мобилизации

Суд приговорил к шести с половиной годам колонии бизнесмена Бойко-Великого

Суд приговорил к шести с половиной годам колонии бизнесмена Бойко-Великого

"Роскосмос" назвал вероятной причиной аварии "Луны-25" невключение акселерометров

"Роскосмос" назвал вероятной причиной аварии "Луны-25" невключение акселерометров

"Россети" хотят запретить потребителям бесплатно уходить из сети на собственную генерацию

Военная операция на Украине

СК вменил совершение терактов украинским военачальникам

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на фоне слабой активности инвесторов

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на фоне слабой активности инвесторов

Жителя Камчатского края лишили гражданства РФ за призывы к экстремизму

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

"Аэрофлот" урегулировал отношения с лизингодателем SMBC Aviation по 17 самолетам

"Аэрофлот" урегулировал отношения с лизингодателем SMBC Aviation по 17 самолетам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });