Поиск

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу экс-советника офиса Зеленского Арестовича

Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Алексея Арестовича, дело передано в суд.

"По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - сообщили "Интерфаксу"ив надзорном ведомстве в пятницу.

Арестович обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет) и п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации, совершенное по мотивам национальной вражды и в отношении социальной группы).

По версии следствия, 17 марта 2022 года Арестович, будучи внештатным советником офиса президента Украины, находясь за пределами Российской Федерации, опубликовал на своих официальных страницах в Facebook и Instagram (компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат эти ресурсы, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), а также на канале в видеохостинге YouTube видеообращение с призывом к террористической деятельности - уничтожению железных дорог, используемых для перемещения и снабжения российских войск, с целью противодействия функционированию Вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО.

Кроме того, 8 апреля 2022 года Арестович разместил в своем публичном канале в мессенджере Telegram и на странице Facebook публикацию, содержащую заведомо ложные сведения о якобы имевшем место факте обстрела военнослужащими ВС РФ железнодорожного вокзала в Краматорске, в результате которого погибли не менее 33 человек и не менее 100 получили ранения, пояснили в Генпрокуратуре РФ.

Согласно сообщению, Арестович объявлен в международный розыск. Судебное разбирательство будет проходить заочно.

В феврале 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины.

В мае 2023 года Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Генпрокуратура РФ Украина Алексей Арестович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иноагентом признана Либертарианская партия России

В России число выпускников колледжей в 2026 году выросло до миллиона

 В России число выпускников колледжей в 2026 году выросло до миллиона

В Вооруженных силах РФ началось формирование новой цифровой вертикали

Замминистра обороны РФ сообщил об увеличении объемов поставок БПЛА в войска

Лавров заявил, что Европа пытается оттащить Трампа от его предложений на Аляске

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу экс-советника офиса Зеленского Арестовича

Новак исключил возможность прекращения выпуска авто с ДВС в обозримом будущем

 Новак исключил возможность прекращения выпуска авто с ДВС в обозримом будущем

Госдума 21 июля рассмотрит поправки для стабилизации цен на топливо

Совфед одобрил закон об упрощении снятия с госохраны объектов культурного наследия

СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП

 СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10575 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3178 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов