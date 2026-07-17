Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу экс-советника офиса Зеленского Арестовича

Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Алексея Арестовича, дело передано в суд.

"По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - сообщили "Интерфаксу"ив надзорном ведомстве в пятницу.

Арестович обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет) и п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации, совершенное по мотивам национальной вражды и в отношении социальной группы).

По версии следствия, 17 марта 2022 года Арестович, будучи внештатным советником офиса президента Украины, находясь за пределами Российской Федерации, опубликовал на своих официальных страницах в Facebook и Instagram (компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат эти ресурсы, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), а также на канале в видеохостинге YouTube видеообращение с призывом к террористической деятельности - уничтожению железных дорог, используемых для перемещения и снабжения российских войск, с целью противодействия функционированию Вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО.

Кроме того, 8 апреля 2022 года Арестович разместил в своем публичном канале в мессенджере Telegram и на странице Facebook публикацию, содержащую заведомо ложные сведения о якобы имевшем место факте обстрела военнослужащими ВС РФ железнодорожного вокзала в Краматорске, в результате которого погибли не менее 33 человек и не менее 100 получили ранения, пояснили в Генпрокуратуре РФ.

Согласно сообщению, Арестович объявлен в международный розыск. Судебное разбирательство будет проходить заочно.

В феврале 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины.

В мае 2023 года Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.