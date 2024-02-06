Пассажирские поезда, задержанные из-за схода селя близ Сочи, вводятся в график

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - РЖД вводят в график поезда, задержанные в понедельник из-за повреждения железнодорожного полотна в районе Сочи в результате схода селя.

В настоящее время задержка большинства поездов не превышает трех часов.

На участке Дагомыс - Якорная Щель пассажиров подвозят к поездам автомобильным транспортом: доставлено около 15 тыс. пассажиров из 50 поездов. Задействовано более 30 автобусов.

Отмечается, что поезда, направляющиеся к Черноморскому побережью, пока следуют до следующих станций: Лазаревская (поезда №13 Саратов - Имеретинский курорт, №43 Москва - Адлер, №101 Москва - Адлер); Лоо (поезда №821 Краснодар - Имеретинский Курорт, №815 Краснодар - Роза Хутор, №829 Анапа - Аэропорт Сочи); Якорная щель (поезда №629 Владикавказ - Адлер, №301 Минск - Адлер, №353 Пермь - Имеретинский Курорт); Туапсе (поезда №35 Санкт-Петербург - Адлер, №103 Москва - Адлер). Далее, до места назначения, пассажирам предложено добраться на специально выделенных автобусах или электропоездах "Ласточка".

Как сообщалось, на Сочи в понедельник обрушились ливни, грозы, снег и сильный ветер. Это привело к сходу селя на железнодорожное полотно в районе сочинских поселков Дагомыс и Лоо. В результате было приостановлено движение поездов, следующих в Сочи и Адлер. По данным на понедельник задерживалось около 20 пассажирских составов.

Аэропорт Сочи вторые сутки работает по фактической погоде.