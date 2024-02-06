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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи (входит в группу компаний "Аэродинамика") возобновил работу в штатном режиме, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. По состоянию на 16:00 по Москве, 37 рейсов вернулись с запасных аэродромов, обслужены и отправлены в города назначения", - говорится в сообщении.

На вечер вторника запланировано возвращение последнего борта из Минеральных Вод.

С понедельника аэропорт работал по фактической погоде из-за ливней и сильного ветра. Прибывающие рейсы перенаправлялись на запасные аэродромы - в Минеральные Воды, Грозный и Владикавказ.

Сочи остается единственным работающим аэропортом Краснодарского края: с февраля 2022 года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также аэропорты в некоторых других регионах России.

По итогам 2023 года пассажиропоток аэропорта Сочи составил 13,913 млн человек (рост на 7,6% по сравнению с 2022 годом).

Сочи Краснодарский край Аэродинамика
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