В Молдавии откроют только один участок для голосования на выборах президента РФ

На думских выборах в 2021 году и президентских в 2018 году на правом берегу Днестра открывали три участка

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Власти Молдавии разрешили организовать только один избирательный участок для голосования на российских президентских выборах в марте, сообщил ф эфире TVR Moldova глава МИД страны Михай Попшой. Участок откроется на территории посольства России в Кишиневе.

"Мы запретили проведение выборов в любом месте, кроме посольства. Если будут попытки провести выборы в других местах, то эти действия будут контрпродуктивными. Я не могу сообщить обо всех мерах, которые мы можем принять, но мы постараемся предупредить действия, противоречащие суверенитету Республики Молдова", - сказал министр.

Отвечая на вопрос об отношениях с Россией, он отметил, что эти отношения "не получится нормализовать в ближайшее время".

"Сложно говорить в ближайшее время о значительном улучшении отношений с Россией, к большому нашему сожалению. Россия остается государством, которое подвергнуто санкциям со стороны большей части мира. Как бы мы ни хотели иметь хорошие отношения для наших граждан, хорошие коммерческие отношения - это пока невозможно", - отметил министр.

На всех предыдущих выборах Молдавия не давала разрешения на открытие избирательных участков на "неподконтрольной конституционным властям территории - в Приднестровском регионе". Тем не менее, российские власти открывали на левом берегу Днестра наибольшее количество избирательных участков среди других зарубежных стран.

На последних выборах в Госдуму, которые проходили в 2021 году, на территории Молдавии открыли 30 избирательных участков, в том числе 27 - в приднестровском регионе. На выборах президента России в 2018 году на правом берегу Днестра также было открыто три избирательных участках, а на левом берегу - 24. На выборах в Госдуму на всех участках в Молдавии (включая Приднестровье) проголосовали 57 тысяч граждан России, на президентских выборах - 74 тысячи.

При этом в прежние годы в посольстве России в Молдавии работало гораздо больше российских дипломатов, которые выезжали на левый берег Днестра для организации избирательных участков. В августе 2023 года по решению МИДа Молдавии, число дипломатов было сокращено до 10, также разрешено было оставить не более 15 технических сотрудников. Тогда из Кишинева уехали 22 дипломата и 23 технических работника, должности которых были сокращены.

Официальный Кишинев не давал согласие на открытие избирательных участков в приднестровском регионе. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии тогда выразило сожаление в связи с тем, что "российская сторона, несмотря на последовательную позицию молдавских властей, действовала таким образом, который не соответствует принципу суверенитета и территориальной целостности Молдавии и двусторонней правовой базе".