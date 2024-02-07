Грипп птиц подозревается на крупнейшей птицефабрике Сахалина

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Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Грипп птиц подозревают у павшей птицы на крупнейшей сахалинской птицефабрике "Островная" (находится в Южно-Сахалинске), окончательно диагноз должны подтвердить в ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных" (ВНИИЗЖ) Минсельхоза РФ, сообщили "Интерфаксу" в агентстве ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области.

"Отправленные в местную аккредитованную лабораторию пробы патматериала, отобранные 4 февраля, дали положительные результаты вируса гриппа птиц типа "А". Пока у нас подозрение, диагноз не установлен. Для подтверждения результатов исследования пробы материалов отправлены в ФГБУ "ВНИИЗЖ" во Владимир", - сказал сотрудник ветагентства.

По его словам, на предприятии уже проводятся мероприятия, предусмотренные правилами по ликвидации очагов высокопатогенного гриппа птиц, утвержденными приказом №158 Минсельхоза РФ от 24 марта 2021 года.

"Птицефабрика состоит из двух фабрик: одна - по яичному производству, вторая фабрика, она находится на большом удалении - по мясному производству. На мясном производстве все в порядке, падежа нет, птица в порядке. Проблема происходит на яичном производстве", - сообщил "Интерфаксу" гендиректор АО "Птицефабрика Островная" Вадим Рокотов.

Он отметил, что 30 января Минсельхоз РФ провел всероссийское совещание, на котором до руководителей сельхозпредприятий, ветеринарных служб и регионов довели информацию о вспышках птичьего гриппа в регионах, были даны указания об усилении профилактических мероприятий, которые в тот же день ввели на сахалинской птицефабрике.

"3 февраля у нас усилился падеж птицы. Есть нормативы, когда падеж птицы считается нормальным, а когда- выходящим за пределы. Мы поняли, что падеж выходит за пределы, свыше 100 птиц, и незамедлительно вызвали сотрудников контролирующих служб. Приехали специалисты и начали работать, брать пробы. Птица продолжала падать", - сказал гендиректор.

По его словам, первые лабораторные анализы не показали наличия штамма птичьего гриппа, и специалисты начали искать другие виды заболеваний. "Заболеваний много, десятки. Они могут быть связаны с водой, плохим кормом, нарушением режима воды и температуры - много таких показателей. Более глубокие исследования показали, что все-таки есть заболевание у птицы. Направили анализы в федеральную лабораторию, где более передовые технологии, чтобы уточнить, какого типа грипп", - сообщил он.

Рокотов выразил надежду, что удастся вылечить поголовье и продолжить работу, "мы очень на это надеемся, все меры предпринимаем, но ждем анализы".

Птицефабрика приостановила с 7 февраля реализацию яиц и мясопродукции, направив пробы продукции на дополнительное исследование, "не угрожает ли эта продукция при употреблении в пищу людям".

"У нас большие запасы - до потолка стоят ящики с яйцом, холодильники забиты мясной продукцией. Мы надеемся, что лаборатория сработает оперативно, и, если дадут разрешение, мы сразу же продолжим реализацию продукции из тех запасов, которые сложились у нас до наступления пандемийных явлений", - сообщил Рокотов.

В настоящее время усилены меры профилактики: "Запрещен въезд и выезд автотранспорта на территорию фабрики, моем, чистим, дезинфицируем, закупаем средства разного рода для профилактики". Павшая птица вывезена "в определенное охраняемое место, сейчас ее пересчитаем, ждем анализы и будем готовить к уничтожению".

О том, что на птицефабрике "Островная" имел место падеж птицы, сообщила ранее на этой неделе пресс-служба областного правительства.

В предыдущий раз падеж птицы на "Островной" регистрировался в ноябре 2022 года. Тогда на бройлерном производстве был зафиксирован высокопатогенный грипп птиц. Поголовье бройлеров было утилизировано. Но уже в январе 2023 года областное правительство сообщило о начале восстановления их поголовья на предприятии.

АО "Птицефабрика "Островная" принадлежит Минимущества Сахалинской области. Она является основным поставщиком яиц в регионе, ежедневно производит 250 тыс. яиц.