Совфед одобрил закон о конфискации за преступления против безопасности РФ

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о конфискации имущества за целый ряд преступлений против безопасности РФ, в том числе за распространение фейков об армии России.

Так, закон позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ, а также по решению суда лишать почетных званий за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (статья 207.3 УК) и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК). В этом ряду и такие преступления, как публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ (статья 280.1 УК), публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (статья 280.3 УК), и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК).

Это коснется и призывов к введению санкций в отношении России и ее граждан (статья 284.2 УК), оказания содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК), а также к реабилитации нацизма (статья 354.1 УК).

Сенаторские поправки, которые были внесены ко второму чтению документа в Госдуме, закрепили, что конфискации подлежит только то имущество, которое было нажито в результате преступной деятельности или служит орудием совершения преступления.