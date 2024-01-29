Крашенинников заявил, что Дума не планирует возвращать "советскую" конфискацию

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников при рассмотрении проекта закона о конфискации имущества за фейки об армии РФ заявил, что действующую сейчас по закону процедуру нельзя путать с мерами, применявшимися в советское время.

"Эта конфискация, "воспетая" и в художественных фильмах, и в литературе, и чуть что мы ее вспоминаем - такая конфискация не предполагается, у нас нет желания возвращаться к советской конфискации. Нам это не нужно", - сказал Крашенинников в понедельник.

Он отметил, что в обществе и СМИ законопроект о конфискации за преступления против безопасности РФ, в том числе за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах РФ, "вызвал достаточно бурную реакцию и обсуждение", и во многом давались неправильные оценки.

Крашенинников пояснил, что "конфискация существует как "вид наказания" и как "мера" уголовно-правового характера". "Как "мера" - это когда конфискуется сам предмет преступления и деньги, полученные от этого преступления; как "вид наказания" - это советская история, и мы к ней не хотим возвращаться", - сказал глава комитета.

Законопроект о конфискации имущества и лишении почетных званий за ряд преступлений против безопасности России, в частности, за распространение фейков о Вооруженных силах РФ был рекомендован к принятию во втором и в третьем, окончательном, чтении комитетом Госдумы по законодательству и госстроительству на заседании в понедельник.

Крашенинников отметил, что во втором чтении планируется рассмотреть проект закона во вторник и "третье чтение - в среду".

Авторами соответствующей инициативы (533912-8) стали 395 депутатов Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным.

Положения о конфискации прописаны в Уголовном кодексе РФ в статье 104.1.