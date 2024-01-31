Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Дума приняла закон о конфискации за преступления против безопасности РФ

Дума приняла закон о конфискации за преступления против безопасности РФ
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о конфискации за ряд преступлений против безопасности РФ, в частности, за распространение фейков об армии.

Авторами соответствующей инициативы (533912-8) стали 395 депутатов Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным.

Законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ, а также по решению суда лишать почетных званий за следующие преступления: распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (статья 207.3 УК); публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК).

В этом ряду также такие преступления, как публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ (статья 280.1 УК); публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (статья 280.3 УК); публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК),

Это коснется и призывов к введению санкций в отношении Российской Федерации и ее граждан (статья 284.2 УК); оказания содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК); реабилитации нацизма (статья 354.1 УК).

В РоссииВ Думу внесен проект закона о конфискации имущества за фейки об армии РФВ Думу внесен проект закона о конфискации имущества за фейки об армии РФЧитать подробнее

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя проект закона ранее, заявил, что предлагаемую в проекте закона конфискацию нельзя путать с мерами, применявшимися в советское время.

"Эта конфискация, "воспетая" и в художественных фильмах, и в литературе, и чуть что мы ее вспоминаем - такая конфискация не предполагается, у нас нет желания возвращаться к советской конфискации. Нам это не нужно", - сказал Крашенинников журналистам.

Он пояснил, что "конфискация существует как "вид наказания" и как "мера" уголовно-правового характера". "Как "мера" - это когда конфискуется сам предмет преступления и деньги, полученные от этого преступления; как "вид наказания" - это советская история, и мы к ней не хотим возвращаться", - сказал глава комитета.

По словам первого зампредседателя комитета Ирины Панькиной, проект закона предлагает установить конфискацию имущества, полученного в результате распространения фейков о ВС РФ и публичных призывов к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, "если они совершены из корыстных побуждений, а также имущества, используемого для финансирования такой деятельности".

Кроме того, проект закона вносит изменение в статью 280.4 УК РФ, благодаря которому к деятельности, направленной против безопасности РФ, будут отнесены все преступления диверсионной направленности.

Также проектом закона статья 280.4 УК РФ дополняется двумя новыми квалифицирующими признаками, усиливающими ответственность: из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, национальной, религиозной ненависти или вражды.

Как ранее отметил Крашенинников, законопроект не будет иметь обратной силы.

"Каждый, кто пытается разрушить Россию, предаёт её, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесённый стране ущерб за счёт своего имущества", - написал ранее Володин в своем телеграм-канале, комментируя законопроект.

Павел Крашенинников Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков назвал "небезынтересным" прогноз МВФ о росте ВВП РФ в 2024 году на 2,6 %

Песков назвал "небезынтересным" прогноз МВФ о росте ВВП РФ в 2024 году на 2,6 %

В Кремле заявили, что новости о Залужном свидетельствуют о проблемах Киева

RBI в IV квартале продолжил сокращать бизнес в России

Борис Надеждин сдал в ЦИК подписи в поддержку своего выдвижения в президенты

Борис Надеждин сдал в ЦИК подписи в поддержку своего выдвижения в президенты

Андрей Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки

Андрей Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки

ЦИК РФ признал Сергея Бабурина утратившим статус кандидата в президенты

Суд в Москве снова оштрафовал Twitch на 3 млн руб. за неудаление контента

Глава АСВ ждет роста фонда страхования вкладов в 2024 году до 500 млрд рублей

Глава АСВ ждет роста фонда страхования вкладов в 2024 году до 500 млрд рублей

Андрей Богданов сдал в ЦИК подписи в поддержку своего выдвижения в президенты

Импорт автомобилей в РФ через Владивосток вырос в 2023 году в 1,5 раза

Импорт автомобилей в РФ через Владивосток вырос в 2023 году в 1,5 раза
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });