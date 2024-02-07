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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Минтранс пока не видит необходимости в допсубсидиях на авиаперевозки

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Минтранс пока не видит необходимости в выделении дополнительных субсидий на поддержку внутренних авиаперевозок, сообщил на правительственном часе в Совете Федерации глава ведомства Виталий Савельев.

"На текущий год, исходя из возможностей федерального бюджета, мы получили всего 25 млрд руб. Поэтому да, есть такая тема, что денег вроде бы маловато - это с одной стороны. С другой стороны, надо посмотреть на рынок: 105 млн человек мы перевезли (в 2023 году; рост год к году почти на 11% - ИФ) , это означает, что пассажир готов платить", - сказал он.

"Мы решили в этом году посмотреть по итогам первого квартала, как все это пройдет, и дальше к этой теме вернуться, - добавил министр. - На мой взгляд, авиакомпании сегодня в состоянии справиться. Кроме, может быть, региональных рейсов, где мы обратимся в правительство, если будет такая необходимость".

В федеральном бюджете на 2024 год на основные программы субсидирования авиаперевозок заложено около 27 млрд рублей. Годом ранее поддержка авиакомпаний была значительно больше - за счет так называемых "антисанкционных" субсидий за выполненный пассажирооборот, которых было выделено на 25,2 млрд рублей. В 2022 году, на фоне введения антироссийских санкций, отрасль получила от государства рекордные 172 млрд рублей.

Виталий Савельев Минтранс
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