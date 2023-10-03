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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

СК вменил совершение терактов украинским военачальникам

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России предъявил обвинения в совершении терактов представителям высшего военного руководства Украины, объявит их в розыск и будет добиваться их заочного ареста, сообщает телеграм-канал СК.

Обвинения заочно предъявлены главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему ВВС Украины Николаю Олещуку, командующему ВМС сил Украины Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.

"Также установлено, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих", - говорится в сообщении.

"Следствием собраны достаточные доказательства причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов", говорится в пресс-релизе.

Дела по фактам ударов беспилотников по гражданским объектам на территории России расследуют в Главном следственном управлении СК.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 октября 2023 годаВоенная операция на Украине
Крым СК Алексей Неижпапа Николай Олещук Сергей Бурденюк Кирилл Буданов
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