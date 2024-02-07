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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Инфраструктурный объект связи поврежден в белгородском селе при атаке дрона

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинским дроном территории Грайворонского городского округа.

"Окраина села Пороз Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", - написал глава региона в телеграм-канале в среду.

Он добавил, что оперативные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий инцидента.

Ранее Гладков сообщал об обстреле города Шебекино. Пострадали два сотрудника промышленного предприятия. Кроме того, под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших не было. Различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях.

Вячеслав Гладков ВСУ Белгородская область Украина
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