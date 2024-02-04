Село Старый Хутор Белгородской области атаковано дроном-камикадзе ВСУ
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке села в Валуйском районе с помощью беспилотника.
"Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе", - написал он в своем телеграм-канале.
Повреждены гараж и забор частного домовладения, пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте происшествия, уточнил губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что за минувшие сутки четыре района Белгородской области были обстреляны ВСУ.