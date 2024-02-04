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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Село Старый Хутор Белгородской области атаковано дроном-камикадзе ВСУ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке села в Валуйском районе с помощью беспилотника.

"Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе", - написал он в своем телеграм-канале.

Повреждены гараж и забор частного домовладения, пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте происшествия, уточнил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что за минувшие сутки четыре района Белгородской области были обстреляны ВСУ.

Белгородская область Старый Хутор Вячеслав Гладков
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