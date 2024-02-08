Белгородский губернатор сообщил о пяти пострадавших при обстреле села Ржевка

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять человек пострадали при обстреле села Ржевка Шебекинского района.

"Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, есть пятеро пострадавших, из них один раненый в тяжелом состоянии - у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей, бригада скорой помощи его доставляет в Шебекинскую центральную районную больницу. Еще у четверых пострадавших - двух мужчин и двух женщин - осколочные ранения нижних конечностей", - написал губернатор.

Два частных дома в селе повредило осколками снарядов. Гладков уточнил, что там выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы и один легковой автомобиль. На месте работают аварийные бригады и оперативные службы.

До этого губернатор сообщил, что в селе Новая Таволжанка дрон-камикадзе атаковал автобус с пассажирами. Один мужчина получил осколочные ранения ноги.

В середине дня Гладков сообщал о запуске сирены в Белгороде и Белгородском районе - и об отмене сигнала 45 минут спустя.