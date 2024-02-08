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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Более 50 квартир получили повреждения в Белгороде при обстрелах 7 февраля

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о повреждениях в жилых домах, полученных в ходе украинских обстрелов накануне вечером.

"Всего на этот момент после вчерашних обстрелов есть информация о повреждениях в 54 квартирах и девяти частных домах", - написал Демидов телеграм-канале в четверг.

По его информации, также повреждено 36 автомобилей.

Ранее сообщалось о повреждениях в 42 квартирах пяти многоквартирных домов и трех частных.

Мэр также заявил, что в пострадавших домах строители заканчивают обмеры.

"Тепловой контур по временной схеме закрыли ночью. Сейчас наша главная задача - оперативно заменить остекление. По мере получения данных строители передают заказы на производство, где уже приступили к изготовлению стеклопакетов. Устанавливать окна на первом объекте планируют в эти выходные. Будут работать шесть-семь бригад", - уточнил Демидов.

Ранее сообщалось, что в минувшую среду средства ПВО перехватили над Белгородской областью в общей сложности 12 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Белгород
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