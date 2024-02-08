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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 февраля

Житель Красноярского края получил 13 лет строгого режима по делу о госизмене

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 23-летнего Дмитрия Киселева, признав его виновным в государственной измене и приготовлении к диверсии, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Суд установил, что Киселев через интернет по своей инициативе установил связь с сотрудниками Службы Безопасности Украины и получил от них задание сфотографировать объекты инфраструктуры Красноярского края, а также задание поджечь и взорвать железнодорожные объекты региона.

Суд также решил, что Киселев собрал и передал СБУ информацию о расположении российских войск в городе Харцызск, где он ранее сам проживал.

СБУ Красноярский край Украина Харцызск Красноярский краевой суд
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