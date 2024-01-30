Фигурант дела о госизмене и диверсии на ж/д осужден на 13 лет в Брянске

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Брянский областной суд во вторник вынес решение в отношении местного жителя по делу о госизмене и повреждении релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

По материалам суда, сотрудник одного из провайдеров цифровых услуг передал украинскому вооруженному формированию иностранных наемников информацию о деятельности воинского подразделения, ставшую ему известной в ходе выполнения должностных обязанностей по оказанию услуг связи.

Позже по собственной инициативе и по заданию лиц украинской стороны он периодически передавал специально собранные им сведения о местоположении и деятельности подразделений Вооруженных Сил РФ на территории Брянской области.

Также мужчина, руководствуясь переданными ему инструкциями, поджег релейный шкаф, принадлежащий филиалу ОАО "РЖД", в результате чего движение железнодорожных составов было временно ограничено.

Дело расследовалось УФСБ России по Брянской области по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1 ст. 281 УК РФ (поджог, направленный на разрушение или повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ).

Фигурант дела признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем дело было рассмотрено в особом порядке судебного производства.

"По совокупности преступлений приговором суда виновному назначено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 2 лет 6 месяцев в тюрьме, со штрафом в размере 150 тыс. руб. и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.