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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

ФСБ сообщила о задержании в Хабаровске агента украинских спецслужб

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Хабаровске местного жителя по подозрению в сборе информации о радиочастотах Минобороны и в планировании убийств военных по заданию украинской спецслужбы.

"В Хабаровске задержан местный житель, осуществлявший по заданию ГУР МО (Главное управление разведки Минобороны) Украины сбор и передачу информации об используемых Министерством обороны Российской Федерации радиочастотах, а также сведений в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Также, заявили в ЦОС, установлено, что "задержанный по поручению иностранной спецслужбы планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, его расследует управление ФСБ по Хабаровскому краю.

Хабаровск Минобороны ФСБ Украина
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