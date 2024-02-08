ЦИК отказал Малинковичу в регистрации кандидатом на президентских выборах

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Центризбирком России по итогам проверки подписей в поддержку председателя партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича отказался регистрировать его кандидатом на выборах президента. Это решение комиссия приняла 8 февраля.

Рабочая группа ЦИК по проверке подписных листов признала недействительными 8979 подписей в поддержку Малинковича, заявил зампред комиссии Николай Булаев. Он уточнил, что в листах было найдено восемь подписей умерших людей.

Всего в комиссию было представлено 104 998 подписных листов в поддержку Малинковича, проверено 60 тысяч подписей. Достоверными признаны 96 019 подписей.

Как сообщил член ЦИК Борис Эбзеев, по итогам проверки 14,965% подписей в поддержку Малинковича оказались в числе тех, которые признаны недействительными.

Малинкович сдал в Центризбирком подписи в свою поддержку для регистрации на президентских выборах 28 января. 5 февраля в ЦИК сообщили, что комиссия передала итоговые протоколы проверки подписей в поддержку Малинковича представителям претендента.

6 февраля глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что по итогам проверки подписей, собранных в поддержку Малинковича, а также выдвиженца от партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина, недействительными оказались 14-15% из них.

В поддержку выдвижения кандидата политической партией (за исключением парламентских) требуется представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 2 500 подписей.