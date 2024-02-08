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Песков заявил, что Такер Карлсон не нуждается в защите Кремля

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Американский журналист Такер Карлсон не нуждается в защите Кремля, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нуждается ли Карлсон в нашей защите? Я не думаю. Я думаю, что он может постоять за себя. Помимо не совсем вменяемых голосов из США там звучат и вменяемые голоса", - сказал Песков журналистам в четверг, комментируя предложения запретить Карлсону въезд в США.

"Сама по себе персона Карлсона и его приезд в Россию, интервью с Путиным - события, которые вызвали особый резонанс не только в Америке, но и у нас в стране. Резонанс иногда зашкаливает", - отметил он.

По словам Пескова, это интервью "будут читать и анализировать не один день".

"Любое интервью главы государства - очень важное событие, особенно интервью зарубежным представителям... Для нас важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с мировоззрением и точкой зрения главы российского государства", - заявил представитель Кремля.

Песков также сообщил журналистам, что интервью Владимира Путина Карлсону выйдет на сайте главы российского государства в пятницу утром, после его опубликования на ресурсах американского журналиста.

Дмитрий Песков США Такер Карлсон Владимир Путин
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