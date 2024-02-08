Интервью Путина Карлсону опубликуют на сайте президента утром 9 февраля

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону выйдет на сайте главы российского государства в пятницу утром, после его опубликования на ресурсах американского журналиста, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Оно будет утром в пятницу. Точное время мы еще уточним. Оно будет опубликовано на сайте президента, как обычно это происходит с любым интервью президента Российской Федерации", - сказал он журналистам.

Представитель Кремля пояснил, что будет опубликована как видеоверсия интервью, так и его расшифровка на русском и английском языках.

"Разумеется, это будет после того, как это будет опубликовано на ресурсах Карлсона", - добавил он.

На вопрос, какой реакции международного сообщества ждет Кремль после публикации этого интервью, Песков сказал: "Здесь не может быть каких-то конкретных ожиданий. Понятно, что реакция будет весьма и весьма разнообразной. Но главное, чтобы она была, потому что разнообразная реакция означает, что с ним ознакомились".