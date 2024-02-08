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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 февраля

Интервью с Путиным Такера Карлсона выйдет в ночь на 9 февраля

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что его интервью с президентом РФ Владимиром Путиным будет опубликовано в ночь на пятницу по московскому времени.

"Такер интервьюирует президента России Владимира Путина. Завтра в 6 вечера по восточному времени США (02:00 по Москве 9 февраля - ИФ)", - написал Карлсон в соцсети X.

Карлсон, объясняя решение добиться интервью, отмечал, что работа журналиста заключается том, чтобы информировать людей. По его словам, спустя почти два года с начала спецоперации России на Украине "большинство американцев не в курсе ситуации, у них нет реального представления о том, что происходит в этом регионе".

Он отметил, что не намерен навязывать какие бы то ни было идеи зрителям, поскольку считает, что каждый, посмотрев интервью, сможет сформировать собственную точку зрения на события в России и на Украине.

Карлсон также сообщил, что неоднократно обращался с запросом об интервью к президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Надеюсь, он согласится", - сказал журналист.

Такер Карлсон Владимир Путин РФ США
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