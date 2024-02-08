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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 февраля

СКР установил, кто обстреливал Лисичанск

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Следствие по делу об обстреле Лисичанска установило конкретное подразделение украинской армии, причастное к атаке, его командирам будет заочно предъявлено обвинение, заявили в Следственном комитете России.

По предварительным данным, дом с пекарней в Лисичанске обстрелял третий дивизион 107 реактивной бригады ВСУ "под командованием Е.Родина. Эту информацию доложили председателю СКР Александру Бастрыкину на совещании в Луганске.

В СКР отметили, что эта информация была доложена Бастрыкину на совещании, которое он провел в Луганске.

"В ближайшее время Е.Родину и командиру третьего дивизиона С.Савченко будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

3 февраля Лисичанск подвергся массированному обстрелу, в городе обрушился двухэтажный дом с пекарней внутри. Погибли 28 человек, еще восемь были ранены.

Лисичанск ВСУ СКР Александр Бастрыкин
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