Минздрав ЛНР сообщил о крайне тяжелом состоянии троих пострадавших в Лисичанске

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Состояние четверых пострадавших в результате обстрела Лисичанска оценивается как крайне тяжелое, сообщила министр здравоохранения Луганской народной республики Наталия Пащенко.

По ее данным, шестеро из десяти пострадавших в результате обстрела переведены на лечение из Лисичанска в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

"Четыре человека - в крайне тяжелом состоянии, три женщины и один мужчина. Трое находятся в реанимации", - сообщила Пащенко. Она добавила, что еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая помощь.

Пащенко уточнила, что среди погибших в результате удара ВСУ по Лисичанску были 18 мужчин, 9 женщин и один ребенок.

Ранее в воскресенье пресс-служба МЧС РФ сообщила, что до 28 человек возросло количество погибших в результате обрушения двухэтажного дома в Лисичанске из-за обстрела ВСУ. Спасены десять человек. Поисково-спасательная операция на месте обрушения здания пекарни в Лисичанске продолжается.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура по жертвам обстрела Лисичанска.

В субботу Лисичанск подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, обрушился двухэтажный дом с пекарней внутри.