Глава ЛНР подтвердил гибель главы МЧС региона в Лисичанске

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подтвердил гибель главы МЧС ЛНР Алексея Потелещенко в результате обстрела Лисичанска 3 февраля. Он написал об этом в Telegram и выразил соболезнования близким погибшего.

Ранее о гибели Потелещенко "Интерфаксу" сообщил источник в силовых структурах ЛНР.

Лисичанск 3 февраля подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в городе обрушился двухэтажный дом с пекарней внутри. По последним данным, погибли 28 человек.