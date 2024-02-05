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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Глава ЛНР подтвердил гибель главы МЧС региона в Лисичанске

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подтвердил гибель главы МЧС ЛНР Алексея Потелещенко в результате обстрела Лисичанска 3 февраля. Он написал об этом в Telegram и выразил соболезнования близким погибшего.

Ранее о гибели Потелещенко "Интерфаксу" сообщил источник в силовых структурах ЛНР.

Лисичанск 3 февраля подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в городе обрушился двухэтажный дом с пекарней внутри. По последним данным, погибли 28 человек.

Леонид Пасечник ЛНР Лисичанск МЧС Алексей Потелещенко
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