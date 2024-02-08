В бюллетене на выборах президента РФ будет четыре кандидата
Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В избирательном бюллетене на предстоящих выборах президента РФ будет четыре кандидата, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.
ЦИК ранее зарегистрировал кандидатами на предстоящих выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, а также депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова.
29 января ЦИК зарегистрировал действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина кандидатом на выборах.
Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.