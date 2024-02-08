Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В бюллетене на выборах президента РФ будет четыре кандидата

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В избирательном бюллетене на предстоящих выборах президента РФ будет четыре кандидата, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

ЦИК ранее зарегистрировал кандидатами на предстоящих выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, а также депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова.

29 января ЦИК зарегистрировал действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина кандидатом на выборах.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.

ЦИК РФ Владислав Даванков Леонид Слуцкий Николай Харитонов Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Контейнеровозу FESCO отказали в бункеровке в КНР из-за российского бенефициара

Yandex продает "Яндекс" с обязательством 5 лет не создавать конкурирующий бизнес

Yandex продает "Яндекс" с обязательством 5 лет не создавать конкурирующий бизнес

ЦИК РФ предложит разрешить сбор подписей дистанционно на федеральных выборах

ЦИК РФ предложит разрешить сбор подписей дистанционно на федеральных выборах

В Кремле сочли правильными действия Центризбиркома в ситуации с Надеждиным

ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на президентских выборах

Интервью Путина Карлсону опубликуют на сайте президента утром 9 февраля

Интервью Путина Карлсону опубликуют на сайте президента утром 9 февраля

В России смогут признавать нежелательными иностранные организации с участием госорганов

Минобороны предложило установить единый предельный возраст службы в период мобилизации

Минобороны предложило установить единый предельный возраст службы в период мобилизации

ЦИК отказал Малинковичу в регистрации кандидатом на президентских выборах

ЦИК РФ признал недействительными более 9 тыс. подписей в поддержку Надеждина

ЦИК РФ признал недействительными более 9 тыс. подписей в поддержку Надеждина
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });